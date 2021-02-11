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Suudi Arabistan son 24 saatte Husilerin bomba yüklü 3 İHA'sını düşürdüğünü duyurdu

Suudi Arabistan resmi haber kanalının koalisyonun açıklamasından aktardığı bilgide, Husilerin son olarak ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdikleri bomba yüklü insansız hava aracının da düşürüldüğü belirtildi.
Suudi Arabistan son 24 saatte Husilerin bomba yüklü 3 İHA'sını düşürdüğünü duyurdu

Terörist Husi milislerinin 24 saat içinde üçüncü kez saldırı eyleminde bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıların sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Öte yandan İran destekli Husiler dün yaptığı açıklamada, 4 insansız hava aracının Ebha Havalimanı'ndaki savaş uçaklarına karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Söz konusu olaya ilişkin koalisyon güçleri ise daha önce Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan 2 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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