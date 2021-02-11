Suudi Arabistan son 24 saatte Husilerin bomba yüklü 3 İHA'sını düşürdüğünü duyurdu

Terörist Husi milislerinin 24 saat içinde üçüncü kez saldırı eyleminde bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıların sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.
Öte yandan İran destekli Husiler dün yaptığı açıklamada, 4 insansız hava aracının Ebha Havalimanı'ndaki savaş uçaklarına karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Söz konusu olaya ilişkin koalisyon güçleri ise daha önce Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan 2 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.
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