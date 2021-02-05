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Suudi Arabistan, Yemen hükümetini siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam edeceğini açıkladı

Suudi Arabistan'ın, İran destekli Husilerle mücadelede Yemen hükümetine verdiği desteğe devam edeceği belirtildi.
Suudi Arabistan, Yemen hükümetini siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam edeceğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Süleyman, ülkesinin İran destekli Husilerle mücadelede Yemen hükümetine verdikleri askeri ve siyasi desteğe devam edeceğini belirtti.

Bin Süleyman, ABD Başkanı Joe Biden'in "Yemen'de yürütülen operasyonlara verilen desteğin sonlandırılması" kararının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, İran tarafından desteklenen Husilerle mücadelede tüm cephelerde ve kararlılıkla Yemen meşruiyetini siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Yardımcısı, ülkesinin ayrıca Yemen'de; Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, BMGK'nın 2216 sayılı kararı ve Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarına dayalı kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için sarf edilen diplomatik çabaları da desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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