Suudi Arabistan'a bir saldırı daha

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havaalanına 24 saat içerisinde ikinci kez hava saldırısı düzenledi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husilere bağlı güçlerle halk komiteleri, insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanını hedef aldı.

İHA'nın havaalanındaki savaş uçakları hangarını vurduğu kaydedilen haberde, hava saldırısının hedefine ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Husilerin, İHA'yla Necran'da önemli bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklarken, Husiler ise Necran Havaalanındaki silah deposunun hedef alındığını belirtmişti.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamasında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplamda 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.