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Suudi Arabistan'da taht kavgası: Kral'ın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın uzun yıllar korumalığını yapan ve en sadık adamlarından Tümgeneral Abdülaziz El-Fağım'ın öldürülmesi 'suikast' tartışmalarını beraberinde getirdi.
Suudi Arabistan'da taht kavgası: Kral'ın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in en yakın korumasının öldürülmesi 'suikast' şüphelerini' gündeme getirdi.

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi bir yönetim krizi olduğu konuşuluyordu.

Bu kapsamda, birkaç ay önce Kral Selman'ın 'kendisine yönelik bir hamle olabilir' endişesiyle Prens'e sadık olan güvenlik ekibini değiştirmesi, suikast şüphesinin daha fazla tartışılmasına neden oldu.

"Prens Selman kritik makamlara kendi adamlarını yerleştiriyor"

Şüpheli ölümü değerlendiren Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Necmettin Acar, hanedanlık içerisinde ciddi bir hesaplaşma olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'da bir taht değişimi olacak. Kral Selman çok hasta, yaşı çok ilerlemiş ve artık devleti yönetemiyor. Hanedanlık içerisinde kimin kral olacağına dair içeride bir direnç var. Prens Muhammed bin Selman bu direnci kırmak için kralın etrafını boşaltıyor. Bunu daha önce Kral Selman'ın Mısır ziyareti sırasında yaptı. Suudi Arabistan Washington Büyükelçisi olan kardeşi Halid bin Selman'ı Riyad'a getirerek Savunma Bakan Yardımcısı yaptı. Güvenlik bürokrasisinde önemli değişimler yaptı. Son olarak abisini Enerji Bakanlığına getirdi."

Tümgeneral Abdülaziz El-Fağım'ın sıradan biri olmadığının altını çizen Acar'a göre, cinayet hanedanlık içerisindeki gelişmelerden bağımsız olmayabilir.

"Kral'ın sadık adamları gidiyor"

"Veliaht Prens Muhammed bin Selman, kralın bütün yakın korumalarını değiştirdi, ondan habersiz kararnameler yayınladı. Kral Selman'a sadık kim varsa, onları boşaltıp yerine yeni kişileri getiriyor. Abdülaziz El-Fağım'ın ölümü de sıradan bir olay değil. Abdulaziz aynı zamanda önceki Kral Abdullah'ın da yakın korumalığını yaptı. Krallığın en sadık adamlarından biriydi."

"Kral'dan habersiz işler yürütülüyor"

"Kral'ın haberi olmadan ülke bürokrasisinde birçok şey oluyor. Bu Cemal Kaşıkçı cinayetinde de ortaya çıktı. Kral Selman, olaylardan sonradan haberdar oluyor. Yine benzer bir şekilde Suudi Arabistan'da eski veliahtın oğlu şüpheli helikopter kazasıyla öldü. Bu ölüm de şüpheli kaldı."

 

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