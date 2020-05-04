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Suudi Arabistan'daki 169 Türk vatandaşı THY uçağıyla İzmir'e getirildi

Suudi Arabistan'da bulunan 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Suudi Arabistan'daki 169 Türk vatandaşı THY uçağıyla İzmir'e getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. 

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. AFAD ekipleri de inen yolculara maske dağıttı.

Yolculardan biri yüksek ateş bulgusu nedeniyle, Kovid-19 şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesine götürüldü.

Diğer vatandaşlar, pasaport kontrolü sonrasında AFAD Aydın İl Müdürlüğünce apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Söke ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.

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