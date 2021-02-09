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Suudi Arabistan'dan hukuk reformları vaadi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Aile hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve takdire bağlı ceza ve ispat konularına ayrılmış 4 kanun taslağı bulunuyor." dedi.
Suudi Arabistan'dan hukuk reformları vaadi

Suudi Arabistan Veilaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin bu yıl uluslararası kuruluşların insan hakları eleştirilerine maruz kaldığı konularda bir reform dalgası icra etme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Veliaht Prens, "Aile hukuku, medeni hukuk, ceza hukuk ve takdire bağlı ceza ve ispat konularına ayrılmış 4 kanun taslağı bulunuyor" dedi.

Hazırlıkları süren 4 kanun taslağının sırasıyla Bakanlar Kuruluna ardından kabulü için Danışma Meclisine getirileceğini aktaran Bin Selman, söz konusu çalışmaların reformlar konusunda yeni bir dalgayı temsil edeceğini ifade etti.

Bin Selman, belirttiği projelerin "yargı kararlarının öngörülebilirliğine, yargı kurumlarının performansının bütünlük ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesine, prosedürlerin ve kontrol mekanizmalarının güvenilirliğinin artırılmasına katkıda bulunacağını" sözlerine ekledi.

Bu yasaların olmamasının hükümlerde tutarsızlığa, olay ve uygulamalara hakim olan kurallarda açıklık bulunmamasına yol açtığını ve bu durumun da uzun dava süreçlerini beraberinde getirdiğini aktaran Bin Selman, "Bu durum özellikle kadınlar olmak üzere birçok kişi ve aile için acı vericiydi bazı kimselerin sorumluluklarından kaçmasına imkan verdi ve kabul edilmesi durumunda acılar tekrarlanmayacak." dedi.

Bin Selman, söz konusu 4 kanun taslağının şeri hükümlere aykırı olmayacak şekilde en son yasal eğilimleri ve modern uluslararası yargı uygulamalarını dikkate alarak hazırlandığının ve ülkesinin katıldığı uluslararası anlaşma ile sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerine uygun olacağının altını çizdi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ilgili yasaların bu yıl içinde art arda çıkarılacağını vurguladı.

Suudi Arabistan, uluslararası insan hakları örgütlerince ülkede insan hakları konularındaki uygulamalara ilişkin yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

ABD Başkanı Joe Biden da Suudi Arabistan'a ilişkin insan hakları ve Yemen savaşı dosyalarını yeniden gözden geçireceğini belirtmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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