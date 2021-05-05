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Suudi Arabistan'dan son dakika hac açıklaması

Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 pandemisi sebebiyle, hac ibadetinin bu sene de yapılmaması yönünde karar alacağı belirtildi.
Suudi Arabistan'dan son dakika hac açıklaması

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan ve iki kaynağa dayandırılan habere göre; Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 vakalarının küresel çapta artması, dünyada yeni varyantların ortaya çıkması ve pandeminin ülkede daha da yayılması riskinden dolayı, hac ibadetinin bu sene de yapılmaması yönünde karar alacağı belirtildi.

Reuters'a konuşan Suudi yetkililer, yurtdışından gelenlere hac yasağı konması durumunun halen daha tartışıldığını söylerken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği aktarıldı.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri, Suudi yönetiminin planının başlangıçta, yurt dışından kısıtlı sayıda ve sadece aşılanmış hacı adaylarına izin vermek olduğunu söyledi.

Diğer kaynak ise, hac ibadetine katılacak kişilerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını kaydetti.

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