  • BIST 101.554
  • Altın 384,219
  • Dolar 6,9905
  • Euro 7,6072
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye ile gurur duyuyor

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur'daki öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan Türk vatandaşları, Türkiye ile gurur duyuyor.
Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye ile gurur duyuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk vatandaşının Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Antalya Havalimanı'na inen ve buradan otobüslerle getirildikleri Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesindeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına yerleştirilen Türk vatandaşlarının her türlü ihtiyacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından karşılanıyor.

Ramazan Bayramı'nda ailelerinin yanında olacaklar
Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan ve yurttaki izolasyon sürecinin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı aileleri ile geçirmek için gün saymaya başladı.

Suudi Arabistan'da kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten Türk vatandaşları, yurtlarda kendilerine gösterilen ilgiden de son derece memnun.

Türk vatandaşları tahliye talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları minneti de dile getiriyor.

"Türkiye'nin tedbirleri daha sıkı"
Yurda yerleştirilen vatandaşlardan Hataylı Numan Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Eşinin hamile olduğunu ve doğuma yaklaşık 20 gün kaldığını anlatan Atılgan, "Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyuz. Devletimizden Allah razı olsun. Uzun zamandır ülkemizden ayrı kalmıştık." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Suudi Arabistan'daki iş yerinin bir aydır kapalı olduğunu kaydeden Atılgan, ''Bir aydır işsizdim. Zor durumdaydık, buraya gelmemiz iyi oldu. Eşimin doğumunu bekliyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Burada tedbirler daha fazla, sağlık konusunda Türkiye daha titiz ve hijyenik.'' ifadelerini kullandı.

Hamile eş Dilara Atılgan da Türkiye'de olmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a borçlu olduklarını vurgulayarak, ''Devletimize teşekkür ederiz, her konu da bize yardımcı oldular. Çok mutluyuz.'' dedi.

Suudi Arabistan'da elektrikçi olduğunu ifade eden Murat Kurt da Kovid-19 salgını nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ancak Türkiye'ye gelmeleriyle bu sıkıntıların geride kaldığını kaydetti.

"Çok mutluyuz, çok neşeliyiz"
Tahliye edilen vatandaşlardan Hataylı Metin Doğan da Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Doğan, duygularını şöyle aktardı:

''Devletimizden, milletimizden, Başkanımızdan Allah razı olsun. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi takdire şayan. Burada bizim hekimlerimiz varken hiçbir şeyden şüphe etmiyoruz. Geldiğimiz yerdeki mücadele buradaki kadar iyi değildi. Çok şükür ki toprağımıza geldik, milletimize kavuştuk. Bunun için çok mutluyuz, çok neşeliyiz, çok iyiyiz.''

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 349 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, 24 Nisan'da Antalya Havalimanına inmiş, buradan otobüslere bindirilen vatandaşlar 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafter milisleri Msallata kentine 65'i aşkın roket fırlattı28 Nisan 2020 Salı 12:33
  • Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek28 Nisan 2020 Salı 12:29
  • Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi28 Nisan 2020 Salı 12:28
  • Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın28 Nisan 2020 Salı 12:28
  • AA yerli solunum cihazının üretim aşamalarını görüntüledi28 Nisan 2020 Salı 12:24
  • Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi28 Nisan 2020 Salı 12:07
  • Trabzon Limanı 'Fatih' sondaj gemisini bekliyor28 Nisan 2020 Salı 11:59
  • Türkiye ve Rusya'dan M4 kara yolunda 6'ncı devriye28 Nisan 2020 Salı 11:44
  • Bakanlık duyurdu: Rusya ile yeni devriye28 Nisan 2020 Salı 11:13
  • Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'den Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu28 Nisan 2020 Salı 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti