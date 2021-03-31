Suudi Arabistan'dan teravih namazına rekat kısıtlaması

Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat kılınacağı açıklandı.

Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı.

Salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

TERAVİH NAMAZI 20 REKAT YERİNE 10 REKAT KILINACAK

Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.