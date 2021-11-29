Suudi Arabistan'dan Umre kararı: Omicron için yeni önlemler!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Omicron varyantında yaşanan artış nedeniyle, yabancı umrecilerin Suudi Arabistan'a giriş şartlarına güncelleme getirdi. Yeni güncellemede onaylı aşı ve PCR şartı uygulaması hayata geçirildi.

Omicron vakalarındaki artış nedeniyle ülkeler peş peşe yeni önlemleri hayata geçiriyor. Henüz geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kuralını kaldıran Suudi Arabistan'da Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar hayata geçiriliyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.

AŞI, PCR VE KARANTİNA

Suudi Arabistan'ın yabancı ülke vatandaşları için hayata geçirdiği yeni protokol üç aşamadan oluşuyor. Aşı, PCR ve karantina uygulamalarının bulunduğu üç aşamada başka ülkelerden gelen umreciler için ülkeye kabul sağlanacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni protokole göre ilk aşamada ülke yönetiminin onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak. Suudi Arabistan'ın kabul ettiği Koronavirüs aşıları ise 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson olarak açıklandı.

Bir diğer seçenek ise Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan aşılar için çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek.

Daha önceden yayımlanan Umre şartlarında yaş sınırı kararı yer alıyor. Alınan kararda Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 yaş aralığında olması gerekiyordu.