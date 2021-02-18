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Suudi Arabistanlı serbest bırakılan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul '1001 hayal kırıklığıyla' döndüğünü bildirdi

Suudi Arabistanlı kadın aktivist Hezlul, 1001 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldıktan sonra hayal kırıklığıyla döndüğünü paylaştı. Hezlul, "Minnettarlıkla dolu ancak 1001 hayal kırıklığıyla yaralı bir kalple geri dönüyorum" dedi.
Suudi Arabistanlı serbest bırakılan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul '1001 hayal kırıklığıyla' döndüğünü bildirdi

Suudi Arabistanlı kadın aktivist Luceyn el-Hezlul, 1001 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldıktan sonra hayal kırıklığıyla döndüğünü paylaştı.

Hezlul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Minnettarlıkla dolu ancak 1001 hayal kırıklığıyla yaralı bir kalple geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Hezlul'un paylaşımına kısa sürede binlerce kişinin yanı sıra yurt dışında yaşayan Suudi Arabistanlı muhalif Abdullah Selman el-Avde, Mısır asıllı ABD vatandaşı aktivist Muhammed Sultan ve yine Mısırlı muhalif ve insan hakları aktivisti Heysem Ebu Halil gibi Arap dünyasında etkin sosyal medya fenomenleri tarafından geçmiş olsun cevapları geldi.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı
Suudi Arabistan'da Luceyn el-Hezlul'un da aralarında bulunduğu bazı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Hezlul'un acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesi, 28 Aralık'ta, Hezlul'un "terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmak" suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" topluluğu ise Riyad Ceza Mahkemesinin, gözaltına alındığı gün başlangıç kabul edilerek Hezlul'a verilen cezanın yarı süresinin (2 yıl 10 ayının) durdurulmasına hükmettiğini aktarmıştı.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivist Hezlul'un tutuklu bulunduğu sürede işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüş, Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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