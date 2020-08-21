Suudi liderin 1 ay boyunca 150 modelle harcadığı paraya inanamayacaksınız

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, babası Selman’ın 2015’te tahta geçmesinin ardından 150 modelin katıldığı ve 50 milyon dolara mal olan bir parti düzenlediği ortaya çıktı. Kaynak: Suudi lider "vur patlasın çal oynasın" demiş...

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, babası Selman’ın 2015’te tahta geçmesinin ardından Maldivler’de arkadaşlarıyla beraber 1 ay boyunca parti yaptığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre; partiye Rusya, Brezilya ve diğer ülkelerden 150 "model" katıldı. Kaynak: Suudi lider "vur patlasın çal oynasın" demiş... 1 ay boyunca 150 modelle harcadığı paraya inanamayacaksınız.

Partiye katılan yaklaşık 150 kadını taşıyan yatlar, Maldivler'in zengin tatil beldesi Velaa Private Island'a yanaştı.Kadınlar, adaya getirilmelerinin ardından golf arabaları ile kliniğe götürülerek cinsel yola bulaşan bir hastalıkları olmadığından emin olmak için testlerden geçirildi.Testlerin ardından ise kadınlar 1 ay boyunca kalacakları özel bir villaya yerleştirildi.Muhammed Bin Selman'ın yükselişinin kutlandığı ve Selman'ın bir grup arkadaşının katıldığı parti için 50 milyon dolar harcandığı belirtildi. Villada düzenlenen ve 1 ay süren bu partiye kameralı cep telefonu sokulması ise yasaktı. Kaynak: Suudi lider "vur patlasın çal oynasın" demiş... 1 ay boyunca 150 modelle harcadığı paraya inanamayacaksınız