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Suudiler Çin ile tıbbi malzeme anlaşması yaptı

Suudi Arabistan, Çin'den 995 milyon riyallik (265,3 milyon dolar) tıbbi malzeme alınacağını duyurdu.
Suudiler Çin ile tıbbi malzeme anlaşması yaptı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında Riyad ve Pekin yönetimleri arasında 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme sözleşmesi imzalandı.

9 MİLYON TEST KİTİ VE 6 LABORATUVAR

Sözleşme kapsamında Çin'in Suudi Arabistan'a 9 milyon test kitinin yanı sıra diğer tıbbi malzemeleri göndereceği, 6 laboratuvar inşa edeceği, bunlardan birinin günlük 10 bin test yapma kapasitesine sahip mobil laboratuvar olacağı ifade edildi.

500 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Sözleşmeyle ayrıca, söz konusu testleri yapmak üzere 500 kişilik uzman ve teknisyen ekibin gönderileceği, Suudi Arabistanlı sağlık çalışanlarının bu konuda eğitileceği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Riyad yönetiminin daha önce ABD, İsviçre ve Güney Kore'den de test kiti satın aldığı, test sayısının 14,5 milyona ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

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