  • BIST 2.073,71
  • Altın 1001.7540
  • Dolar 17.4518
  • Euro 19.6447
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Süveyş Kanalı'nın 2021 yılı geliri 6 milyar doları buldu

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi, kanalın 2021 yıllık gelirinin 6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Süveyş Kanalı'nın 2021 yılı geliri 6 milyar doları buldu

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalın yıllık geliri ve deniz trafiği hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Basına konuşan Rabi, The Ever Given isimli dev konteyner gemisinin 24 Mart’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaparak karaya oturması sonucu kanalın 6 gün boyunca deniz trafiğine kapanmasına rağmen kanaldan yapılan geçiş oranının umut verici olduğunu ifade etti.

Kanalın yıllık gelirine değinen Rabi, bu yılın başından bu yana 6 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu rakamın kanal tarihinde kazanılan en yüksek gelir olduğunu kaydetti.

Kanalda karaya oturan dev yük gemisi nedeniyle deniz trafiği 6 gün boyunca durmuştu
The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 11 ayda çıkış yapan tır sayısı 2020'nin tamamını geçti19 Aralık 2021 Pazar 15:21
  • ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı19 Aralık 2021 Pazar 13:01
  • TUSAŞ uydu ihracatında hedef büyüttü19 Aralık 2021 Pazar 12:47
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu19 Aralık 2021 Pazar 12:45
  • Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor19 Aralık 2021 Pazar 12:40
  • İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 49 arttı19 Aralık 2021 Pazar 12:36
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi!18 Aralık 2021 Cumartesi 09:58
  • Türkiye'nin sınır hattı petrol kaynıyor! 5 ilde arama izni verildi18 Aralık 2021 Cumartesi 09:56
  • Asgari ücretin Türkiye'ye etkisi böyle olacak18 Aralık 2021 Cumartesi 09:55
  • AK Parti'den asgari ücret teklifi! TBMM'ye sunuldu!18 Aralık 2021 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti