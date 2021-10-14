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'Suya göre tarım' başladı hem tasarruf hem verimlilik arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuralık ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "suya göre tarım" uygulamalarıyla hem su tasarrufu hem de verimlilik artışı sağlıyor.
'Suya göre tarım' başladı hem tasarruf hem verimlilik arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı alınan bilgiye göre, özellikle su kısıtı olan yerlerde su tüketimi daha az olan bitkilerin tarımı yaygınlaştırılırken, bunlara yönelik de destekler veriliyor. Uygulanan yöntemle bir yandan su tasarrufu sağlanırken diğer yandan verimlilik artırılıyor. Sadece çeltikte, damlama sulama yöntemi uygulanarak su tüketimi yüzde 50 azaltıldı.

"Suya göre tarım" yöntemi nadas uygulamalarında da yeni bir dönem başlattı. Suyu daha az tüketen bitkilerin tercihi sayesinde nadasa bırakılan alan geçen yıl 2,1 milyon dekar daraltıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, suya göre tarım uygulamasında gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasının tarımda kullanıldığını belirten Hasdemir, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklıkla suyun öneminin daha da arttığını söyledi. Hasdemir, suya göre planlama yapılmasının önemli olduğunu, bu kapsamda özellikle yer altı su kısıtı olan bölgeleri belirlediklerini bildirdi. 10 il ve 45 ilçede su tüketimi daha az bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Hasdemir, daha fazla su tüketen bitkileri azaltma yönünde bir destekleme politikası uyguladıklarını dile getirdi. Hasdemir, "Su kısıtı olan yerlerde nohut, mercimek gibi su tüketimi az bitkileri yaygınlaştırıyor, bunların desteklerini artıyoruz. Ayrıca su tüketimi düşük olan yem bitkileri desteklerini yüzde 50 daha fazla veriyoruz." dedi.

"Çeltikte ezberi bozduk"

Hasdemir, suyu toprakla buluştururken en uygun sulama yöntemiyle ürün yetiştiriciliği yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Örneğin çeltikte bir ezberi bozduk. Dünyada mısır ve buğdaydan sonra en fazla tüketilen hububat olan çeltiği damlama sulamayla yetiştirerek bitki başına düşen su tüketimini yüzde 50'lere varan oranda azalttık. Ayrıca az suyla daha fazla çeltik üretecek bir modeli hayata geçirdik. Türkiye'nin 12 ilinde 13 bin dekarda başlattığımız bu projeyle engebeli yerlerde çeltik üreterek işçiliği ve toprak işlemesini azalttık. Damlama sulamayla da aynı zamanda her yıl üst üste çeltik dikmeyerek, suya göre tarımı planlayarak bir üretim planı gerçekleştirdik."

Her yıl yaklaşık 3 milyon hektarlık alanın suyu depolamak için nadasa bırakıldığına dikkati çeken Hasdemir, bu bölgelere üretim için suyu daha az tüketen bitkilerin seçildiğinde her yıl daha fazla alanda üretim yapma şansı olduğunu anlattı.

Hasdemir, geçen yıl 2,1 milyon dekar nadas alanının daraltıldığını, bu sayede rekor kırılarak bitkisel üretiminde 126 milyon tona ulaşıldığını bildirdi.

İklim değişikliği daha az suyla fazla üretmeyi zorunlu kılıyor"

Suya göre tarım yapmanın önemini vurgulayan Hasdemir, şunları kaydetti:

"Suya göre tarım yaptığımızda, daha az suyla mevcut üretimimizi korumanın yanında artırmanın yollarını arıyoruz. Çünkü gelecek 50 yılda iklim değişikliği ve buharlaşmayla beraber artan sıcaklık su kayıplarını artıracaktır. Bu durum da bize daha az suyla daha fazla üretmeyi zorunlu kılıyor. Artık suya göre tarımı planlayan, ekim desenini oluşturan, bitki ve tohum seçen özellikle kuraklığa toleranslı çeşitlerle de çiftçimizin ekim yapmasını sağlayan bir modellememiz var. Burada aynı zamanda tohum da öne çıkmakta. Bitki türü yanında o türün daha az su tüketen, daha az suyla daha fazla verim sağlayan türleri de mevcut."

Geleneksel yöntemlerin yanında su tüketimini asgariye indiren üretim planlamaları yapmaya çalıştıklarını belirten Hasdemir, çiftçilere bu yönde eğitim ve öneriler sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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