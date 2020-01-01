2020 yılında birçok kaleme zam gelmeye başladı. Yeni yılın ilk gününden itibaren, Eskişehir'de uygulanacak yüzde 60'lık su zammı, yükleme noktalarında yoğunluğa neden oldu.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş zam yağmuruna tutulmaya devam ediyor. 2020 yılında vergi, harç ve cezalara gelen zamların ardından suya yüzde 60 zam geldi. Yeni yılın ilk gününden itibaren, Eskişehir'de uygulanacak zam nedeniyle su yükleme noktalarında yoğunluk oluştu.

YÜZDE 60'LIK ZAM KUYRUĞA NEDEN OLDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı. Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.