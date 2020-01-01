  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9215
  • Euro 6,6430
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Suya yüzde 60 zam geldi

2020 yılında birçok kaleme zam gelmeye başladı. Yeni yılın ilk gününden itibaren, Eskişehir'de uygulanacak yüzde 60'lık su zammı, yükleme noktalarında yoğunluğa neden oldu.
Suya yüzde 60 zam geldi

Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş zam yağmuruna tutulmaya devam ediyor. 2020 yılında vergi, harç ve cezalara gelen zamların ardından suya yüzde 60 zam geldi. Yeni yılın ilk gününden itibaren, Eskişehir'de uygulanacak zam nedeniyle su yükleme noktalarında yoğunluk oluştu.

YÜZDE 60'LIK ZAM KUYRUĞA NEDEN OLDU
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı. Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars'ta yakalandılar: Bağırsaklarında saklamışlar01 Ocak 2020 Çarşamba 14:24
  • Kar altında esnaf ziyareti: Bakan Soylu Hakkari kent merkezine gitti01 Ocak 2020 Çarşamba 14:16
  • Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı01 Ocak 2020 Çarşamba 14:04
  • Oktay'dan Libya'ya açıklaması: Oyunu bozduk01 Ocak 2020 Çarşamba 13:46
  • 5 yıl sonra PKK'nın elinden kaçtı: Amacım vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek01 Ocak 2020 Çarşamba 13:11
  • Bakanlık duyurdu: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi yayımlandı01 Ocak 2020 Çarşamba 11:53
  • Ankara'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var01 Ocak 2020 Çarşamba 11:50
  • Erciş'te feci ölüm: 15 yaşındaki çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi01 Ocak 2020 Çarşamba 10:08
  • Büyük ikramiye dörde bölündü01 Ocak 2020 Çarşamba 09:49
  • Türkiye ve dünya gündemi 1 Ocak 202001 Ocak 2020 Çarşamba 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti