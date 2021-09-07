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Tabancayla oynayken kendini yaraladı

DİYARBAKIR'da M.C.G. (22), oturduğu site içerisinde tabancayı kurcalarken, silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Tabancayla oynayken kendini yaraladı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.C.G., evde bulunan tabancayı üzerine alarak site içerisine indi. Burada tabancayı kurcalayan M.C.G., silahın ateşlenmesi sonucu sol ayağından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan M.C.G, için site içerisindekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan M.C.G.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan M.C.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis site içerisinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili olarak polisin araştırması sürüyor.

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