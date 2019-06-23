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Tabelalarda onarım devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından ekipleri ile kentin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak, onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Tabelalarda onarım devam ediyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan su taşkınların ardından zarar gören cadde ve sokak tabelaları, direk ve levhaları tespit ederek, onarımını gerçekleştirdi.

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ETİMESGUT’TA YARALAR SARILIYOR

Kentte yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından su taşkınlarının sebep olduğu bölgelerde bakım onarım çalışmalarını hızlandıran Numarataj ekipleri, özellikle Etimesgut ilçesinde bu çalışmaları yoğunlaştırdı.

Su tahliye çalışmaları başta olmak üzere bir yandan da kanal temizliği, dere ıslah çalışmaları, haşerelere yönelik ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yürüten Büyükşehir ekipleri, su taşkınlarının sebep olduğu tahribatın izlerini silmeye devam ediyor.

Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alarak, Etimesgut Piyade Mahallesi’nde şiddetli yağış sonrası kullanılamaz hale gelen cadde ve sokak tabelaları ile direk ve levhaların bir bölümünü ise yeniledi. 

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