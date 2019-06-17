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Tabelalı uyarılara dikkat

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in içme ve kullanma su gereksinimin sağlandığı baraj havzaları ile göletleri olası tehlike ve kirlenmelere karşı uyarı levhaları ile donattı.
Tabelalı uyarılara dikkat

İçme suyu kaynaklarının hem kirlenmesinin önlenmesi hem de vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla baraj havzaları ve göletlerin çevresinin dikkat çeken noktalarına uyarı levhaları asan ASKİ, vatandaşları uyarıyor. 

BARAJ HAVZALARI VE GÖLETLERDE YÜZMEYİN

ASKİ yetkilileri, Başkent’in içme suyu ihtiyacının sağlandığı 8 ayrı baraj olduğunu ifade ederek, bu barajlarda özellikle insan eliyle meydana gelen çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik havza koruma planlarını hayata geçirdikleri bilgisini verdiler.

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Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların baraj çevresini piknik, barajları da yüzme amaçlı kullandığına dikkat çeken yetkililer, özellikle piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöplerin barajları kirlettiğini, serinlemek için barajları tercih edenlerin ise canlarını tehlikeye attığına dikkat çektiler. 
    
UYARI LEVHALARINI DİKKATE ALIN

Can ve mal kaybı gibi herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için konulan ikaz levhalarıyla;
“Suya girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır”,
“Barajda lisanssız avlanmak yasaktır”,
“İçme suyu kaynağıdır, piknik yapmak yasaktır”,
“Çöp atmak yasaktır”,
“Ankara’nın içme suyudur kirletmeyiniz” 
uyarılarıyla vatandaşlar bilgilendiriliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü sık sık yaptığı uyarılarla ayrıca kurallara ve ikazlara uymayanların tespiti için vatandaşların, ALO 153 Mavi Masa’ya bildirim yapmalarını istiyor.

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