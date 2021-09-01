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Tabelanın direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarındaki tabelanın direğine çarptı. Sürücü Gökhan Taş (21) çarpmanın şiddetiyle yaşamını yitirirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Tabelanın direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kaza, öğlen saatlerinde Manavgat Serik D400 karayolunun Serik'e bağlı Sanayi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Taş yönetimindeki plakası belirsiz motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan tabelanın direğine çarptı. Motosikletten savrularak başını zemine çarpan Taş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Taş, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökhan Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Taş’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gökhan Taş’ın evinden işe gittiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde direğe çarpan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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