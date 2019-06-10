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'Tabiatın kalbi' Bolu'ya tatilci ilgisi

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'daki milli park ve tabiat parkları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 84 bin 798 kişiyi ağırladı.
'Tabiatın kalbi' Bolu'ya tatilci ilgisi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bayram tatilinde Yedigöller Milli Parkı'nı 16 bin, Abant'ı 34 bin 551, Gölcük'ü 30 bin 381, Göksu'yu bin 140, Sünnet'i 334, Sülüklü Göl'ü 807, Beşpınarlar'ı 358 ve Kara Göl Tabiat Parkı'nı bin 227 kişi ziyaret etti.

Yoğunluk nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarında uzun araç kuyrukları oluştu, piknik alanları doldu.

Bayram tatili süresince milli park ve tabiat parklarında, jandarma ekipleri tarafından vatandaşların güzel bir tatil geçirmesi için önlemler alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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