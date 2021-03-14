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Tabletler teslim edildi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin geçtiğimiz Ocak ayında açıkladığı sosyal destek paketi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek 1000 tablet, okul müdürlerine teslim edildi.
Tabletler teslim edildi

Hiç bir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmadığını kaydeden Başkan Köse, eğitime tam destek verdiklerinin altını çizerek, “Çocuklarımızın eğitim sürecine sağlayacağımız destek yarınlarımıza yapacağımız en güçlü yatırım olacaktır. Çocuklarımız bizlerin geleceği, Tabletlerini iyi günlerde kullansınlar. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz. Sabırla bu süreci atlatıyoruz inşallah. Gönülden eğitime destek veriyor, bir gönüle de biz giriyoruz. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize başarılar diliyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum” dedi.

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Eğitim Camiasından Köse’ye Teşekkür
Mamak Belediyesi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla 1000 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.  Pandemi sürecinden dolayı kısıtlı katılımın gerçekleştiği programda tabletler temsili olarak okul müdürlerine teslim edildi. Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve okul müdürleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tablet desteğinin yanı sıra Mamak Belediyesi’nin de tablet desteğinin can suyu olduğuna işaret eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de, Başkan Köse’ye teşekkür ederek, “Çok zor bir yıl geçirdik. Salgın yeni gerçeklerle ve zorluklarla karşı karşıya kalmamıza yol açtı. Bundan çocuklarımız da gençlerimiz de en az bizler kadar etkilendi. Desteklerinden dolayı eğitim camiamız adına Mamak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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