Tacettin Dergâhı İmamı Sedat Çavuşoğlu İlksayfaya konuştu "Tek Maksat Aç Kalmak Değil"

Tacettin Dergâhı İmamı Sedat Çavuşoğlu, “Öncelikli maksadımız; gönlümüze, kalbimize, ruhumuza, hareketlerimize, duygularımıza oruç tutturmaktır. Eğer bunları yapabilirsek Allah-u Teâlâ’nın rızasına uygun bir şekilde bu ayı ihya etmiş oluruz” dedi.

Tacettin Sultan Cami İmam Hatibi Sedat Çavuşoğlu, Ramazan ayının önemi hakkında gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan’da tek maksadın bedene oruç tutturmak olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Öncelikli maksadımız gönlümüze, kalbimize, ruhumuza, hareketlerimize, duygularımıza, hislerimize oruç tutturmaktır. Nefsani ve şeytani duygulardan uzak durmaktır. Eğer bunları yapabilirsek Allah-u Teâlâ’nın rızasına uygun bir şekilde bu ayı ihya etmiş oluruz” dedi.

RAHMET, MAĞFİRET, KURTULUŞ AYI

Ramazanı şerif ayının peygamber efendimizin de buyurduğu gibi evvelinin rahmet, ortasının mağfiret, sonunun cehennem azabından kurtuluş olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Ramazan’ın; rahmet, mağfiret, yardımlaşma, birlik- beraberlik, sevgi ve muhabbetin doruk noktaya ulaştığı, manevi öneme haiz, çok büyük bir ay olduğunu kaydetti.

KUR’AN BU AYDA İNDİRİLDİ

Çavuşoğlu, Ramazan ayının önemini Kur’an’dan bir ayetle belirterek şunları söyledi, “Kur’an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nde yüce Mevla buyuruyor ki, ‘O Ramazan ayı ki, insanları irşat için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.’”

NEFSANİ DUYGULARDAN UZAK DURULMALI

“Kur’an bu ayda inmiştir. İçinde Kadir Gecesi gibi bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran bir gün mevcuttur. Bunlarda biz inanan müminler için çok önemli hikmetler vardır. Oruç Kur’an’da belirtildiği gibi müminlere farz kılınmıştır. Bizler bu ayda yemeden, içmeden şehvani ve nefsani duygulardan uzak duruyoruz. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme ve içmeden uzak duruyoruz. Bu bedenin orucudur.”

HEM BEDENEN HEM KALBEN ORUÇ TUTULMALI

“Veliyullah ehli demiştir ki biz hem bedenen hem kalben oruç tutarız. Önemli olan bir müminin hem kalben hem bedenen oruç tutmasıdır. Kendimizi kötü duygulardan, nefsani duygulardan, Allah-u Teâlâ’nın beğenmeyeceği hal ve hareketleri yapmayarak, bunları gönlümüzden hatta aklımızdan dahi geçirmeyerek oruç tutmalıyız. Burada maksat yemeden içmeden kesilmek değildir. Öncelikli maksadımız gönlümüze, kalbimize, ruhumuza, hareketlerimize, duygularımıza, hislerimize oruç tutturmaktır. Önemli olan budur. Eğer bunları yapabilirsek Allah-u Teâlâ’nın rızasına uygun bu ayı geçirmiş oluruz.”

BİRLİK VE BERABERLİK AYIDIR

Ramazan ayının aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Ramazan ayı aynı zamanda zekât ayıdır. Zekâtların ramazan ayında verilmesi tavsiye edilir. Bu ayda yardımlaşma ve birliğin ön plana çıkması için zekât, filtre ve sadaka verilmesi tavsiye edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA