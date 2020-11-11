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Taciz şüphelisi polisten kaçmak için ormanlık alana yaşam alanı kurmuş

Kütahya’da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan Süleyman G. (24), elektrik tamircisi kılığına giren polisler tarafından arkadaşına ait köy evinde yakalandı.
Taciz şüphelisi polisten kaçmak için ormanlık alana yaşam alanı kurmuş

Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan ve 'hırsızlık', 'kasten yaralama' gibi çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Süleyman G., geçen Eylül ayında bir kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Süleyman G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.  Ancak şüpheli bulunamadı.

Yapılan araştırmaların sonunda Süleyman G.’nin evinin yakınındaki ormanlık alandaki çalılıklar arasında gizlendiği tespit edildi. Hemen bölgeye giden polis, şüphelinin kullandığı yatak ve battaniye ile su ve yiyecek buldu. Bir süre takibe alınan bölgeden yatak ve battaniyenin Süleyman G.'nin evinin çatısına taşındığı saptandı. Ancak Süleyman G. evde bulunamadı.

Polis ekipleri, Süleyman G.’nin Hisarcık ilçesinde bulunan arkadaşına ait köy evinde gizlendiğini tespit etti. Elektrik tamircisi kılığında adrese giren polis ekipleri, Süleyman G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KOYULDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Süleyman G., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklanarak, Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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