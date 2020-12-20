Tadilat çalışmasını yerinde denetlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katta belediye imkânlarıyla başlatılan tadilat çalışmasını yerinde denetledi.

Başkan Altınok, “Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza ivedilikle başladık. Herkes bu vatanda yaşamayı şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza borçludur.” dedi.

İVEDİLİKLE YENİLENİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı ivedilikle yenilediklerini belirtti. Çalışmaları yerinde denetleyen Altınok, “Yurtiçinde ve yurtdışında, devletimiz, bayrağımız, milletimiz için nöbet tutan, cepheye koşan, canını siper eden tüm kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Onların sağlığı için yaptığımız her bir hizmeti kalpten ve gönülden yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

GAZİLER KONFORLU ODALARDA TEDAVİ OLACAKLAR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan tadilatla gazilere konforlu bir tedavi imkânı sunmak istediklerini de aktaran Altınok, şunları söyledi:

“Hastanemizin cerrahi binasında gazilerimize ait koğuş sisteminde hizmet veren katı tek kişilik ve iki kişilik odalar haline getireceğiz. Bu katta toplamda 26 oda yer alacak. İçinde özel banyo ve tuvaletler de bulunacak. Gazilerimize ait kişisel alanları genişleterek tedavi süresince kahramanlarımızı rahat ettireceğiz.”