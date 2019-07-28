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Tadilat cinayeti

Bahçelievler'de evinin tadilatını yaptıran 80 yaşındaki Yılmaz Ö. ile yabancı uyruklu usta A.B. arasında tartışma çıktı.
Tadilat cinayeti

İstabbul Bahçelievler'de çıkan kavgada bıçaklanan ev sahibi öldü, tadilat işi yaptırdığı kişi yaralandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak'ta evinin tadilatını yaptıran Yılmaz Ö. (80) ile yabancı uyruklu usta A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan ev sahibi Yılmaz Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan A.B. kaçtı. 

Polis ekiplerince yakalanan yaralı zanlı hastaneye götürüldü.

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