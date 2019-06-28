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Taekwondo Şampiyonası için 74 ilin sporcuları Keçiören’de

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Taha Akgül Spor Salonu'nda 74 ilden 682 kulübün katıldığı, bayanlarda 1360, erkeklerde 1496 sporcunun yer aldığı Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nın açılış törenine katıldı.
Taekwondo Şampiyonası için 74 ilin sporcuları Keçiören’de

Taha Akgül Spor Salonu'na kurulan 10 kortta gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları seçmeleri niteliği taşırken, açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, federasyon yöneticileri, kulüp idarecileri ve antrenörleri ile sporcular katıldı. 
Şampiyonada 2005, 2006 ve 2007 doğumlu gençler mücadele ederken, açılış töreninde salondakilere hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, “Gençler Ankara’mıza, Keçiören’imize hoş geldiniz. Türkiye’mizin birçok ilinden Başkent’imize gelen sporcularımızın ailelerine, antrenörlerine, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”  diye konuştu. 

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UYUŞTURUCUDAN UZAK DURMANIN YOLU SPORDUR

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları yolunda gençlere başarı temennisinde de bulunan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Sevgili gençler, kendinize bir hedef koyuyorsunuz, hedef olmadan başarı olmaz. Sağlıklı toplumun altyapısı da spordur. Uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yolu da spordan geçmektedir. Hastaneye en az gidenler yine spor yapanlardır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyor. Bu anlamda bu güzel turnuvanın gençlerimize, geleceğimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizin ve milletimizin desteğiyle buradaki gençlerimiz bayrağımızı yurtdışındaki müsabakalarda da dalgalandırmanın onurunu ve gururunu yaşayacaklardır.”

ŞAHİN: HEDEFİMİZ, DÜNYANIN HER TARAFINDA TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL ETMEK

Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise, Türkiye’nin taekwondo branşında dünyada iyi bir konumda olduğunu hatırlatarak, "Hedefimiz dünyanın her tarafında Türk milletini temsil etmek ve bayrağı dalgalandırmaktır. Öncelikli hedefimiz budur. Türkiye Taekwndo Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile bugün dünyada en başarılı federasyonlardan biridir" dedi.
Madalya töreninin açılışında konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu da sporcu gençlere başarılar diledi.

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