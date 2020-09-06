TAFED Başkanı Açıköz'den yerli tohum vurgusu

TAFED Başkanı Zeki Açıköz geleceğin en büyük gücünün yerli tohum olduğunu söyleyerek, “Geleceğimizi ve çocuklarımızın gıdasını teminat altına almak için tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmalı, yerli üretimi desteklemeliyiz” dedi.

Tüm dünyada hayatı felç eden koronavirüs pandemisinin hiçbir teknolojik ürünün gıdanın yerini tutamayacağını bir kez daha gösterdiğini dile getiren Türkiye Aşçılar Federasyonu ( TAFED ) Başkanı Zeki Açıköz, geleceğin en büyük gücünün yerli tohum, toprak ve su olduğunu söyledi.

YERLİ ÜRETİME DESTEK VURGUSU

Açıköz, “Bugün pandemi kriziyle mücadele ediyoruz. Gelecekte kim bilir küreselleşmenin getireceğini hangi riskleri bertaraf etmek için uğraşacağız. Geleceğimizi ve çocuklarımızın gıdasını teminat altına almak için tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmalı, yerli üretimi desteklemeliyiz” diye konuştu.

“ATAK YAPILMALI”

Yöresel ve geleneksel ürünlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmanın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Açıköz, yerli üretime yönelik çok geçe kalmadan atak yapılması gerektiğini kaydetti. Bu konuda herkese büyük görevler düştüğünü ifade eden Açıköz, yıllardır yerli üretim ve tohum için yaptıkları mücadeleyi pandeminin haklı çıkardığını söyledi.

YERLİ TOHUM, TOPRAK VE SU

Açıköz, şunları söyledi “TAFED olarak kurulduğumuz günden bu yana yerli tohumculuğun desteklenmesi, yerel kalkınmaya önem verilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin benimsenmesi ve Türk yemeklerinin her yerde Türkçe isimlerle anılması gerektiğini savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Gelecek gücün yerli tohum, toprak ve su olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

“PROJELER ÜRETİYORUZ”

Yerli üretim desteklenmesi ve ithalatın azaltılması için uzun yıllardır projeler ürettiklerini anlatan Açıköz, bu bağlamda, “869 Yerliyse Yeriz”, “Yaşasın Anadolu”, “Coğrafi İşaretli Ürün Kullanımı” gibi önemli projelere hayat verdiklerini hatırlattı. “Yerli Firma Güçlü Marka” sloganıyla yerli ürün kullanılmasına yönelik vatandaşların daha da bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Açıköz, çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

ÇABA GÖSTERECEĞİZ

Sürdürülebilir kaliteli üretimin her zaman destekleyicisi olduklarını dile getiren Açıköz, yerli üretime ve tohuma yönelik farkındalık yaratmak, üreticilerin gelirini artırmak, yerli ürün tüketimini artırmak ve coğrafi işaretli ürünleri tüm dünyada tanıtmak için daha çok çaba göstereceklerini bildirdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA