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Tahinli simidin tescilini aldı, taleplere yetişemiyor

Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak marka tescilini alan Aslan, günlük ürettiği 2 bin 500 tahinli simit ile siparişlere yetişemiyor. Simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.
Tahinli simidin tescilini aldı, taleplere yetişemiyor

Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşının kendisini tok tutacak bir yiyecek istemesi üzerine tahini, simitle harmanlayan simitçi ustası İdris Aslan, tahinli simidi keşfetti. Ürünün beğenilmesi üzerine seri üretime geçen Aslan, simidin ilgi görmesi üzerine marka tescilini almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' diye iki marka tescilini de alan Aslan, günlük ürettiği 2 bin 500 tahinli simidi yok satıyor. Şehzadeler ilçesindeki unlu mamuller işletmesinde 2,5 liradan satışa sunulan tahinli simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.

'4 YILDIR ÜRETİYORUM'

Tahinli simidi keşfinin hikayesini anlatan Aslan, "Çocukluk arkadaşım bir gün balığa gidecekti. Giderken 'tahinli bir şeyler yapar mısın' dedi. Ben yaparız dedim. 3 gün balıkta kalacakları için bayatlamayan hamur bulmam lazımdı. Düşündüm ve tahinli simidi buldum. Hamurda insan vücuduna zarar verebilecek hiçbir madde yok. Arkadaşlar çok beğendiler. 'Ağabey yap tezgahta sat' diye ısrar ettiler. Biz de yapmaya başladık. Hemen hemen 4 yıl oldu. 4 yıldır bu tahinli simidi üretiyorum" diye konuştu.

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'

Ürettiği tahinli simide eylül ayında 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' ismiyle 2 marka tescili aldıklarını ifade eden Aslan, "Ürettiğimiz tahinli simit beğenilip, ilgi görünce bir de marka tescilini aldık. Simidin yanı sıra ürettiğimiz çubuk şeklindeki tahinli simide de marka tescili aldık. Ürünlerimizi tescilledik. Ürettiğimiz tahinli simitleri Manisa'ya zor yetiştiriyorum. Denizli'ye gönderdik. Van'dan aradılar ve 700 tane gönderdik. İzmir'i zaten saymıyorum. Dışarıya çok fazla veremiyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Burada tezgahta sattığımız 2 bin 500 civarı. 5 bin adette Tahinli Çubuk İdris'leri üretiyoruz. Tahinli simidi 2,5 lira, çubuklusunu ise 1 liradan satıyoruz" diye konuştu.

Tahinli simidin bulunmasında fikir sahibi olan Kerim Göktepe, "Arkadaşımın simit imalathanesi var. Balığa giderken tahinli ürünleri çok tüketiriz. Teknede uzun süre kaldığımızdan dolayı, dayanıklı ürün yapmasını istedim. Tahinli simidi denedi. Herkesin hoşuna gidince ve ilgi görünce satışına başladık. Ben de büfemde küçük bir tezgah açarak satışını yaptım. Öğlen vakti işimiz bitiyor. Tahinli simit tuttu. Satışlarımız iyi. Farklı bir lezzet ve farklı bir tadı Manisa'ya kazandırdığımız için mutluyuz. Herkesin de memnun kaldığı bir ürün oldu" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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