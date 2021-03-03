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Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak, öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahrip olmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, terörist Uğur Yakışır'ın '2 polisi şehit etmek', 'ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak'tan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, 'Elçi'yi olası kastla öldürmek'ten 20 yıl hapsi, 'polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıl hapsi, 'izinsiz silah bulundurmak'tan 5 yıl hapsi olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapsi isteniyor.

CHP'li milletvekilleri Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Dersim Dağ, Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Salihe Aydeniz, baro başkanları, avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, duruşma salonunda yer aldı. Sanık polislerin ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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