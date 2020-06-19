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Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası onandı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi!

İşte yapılan açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 19 Haziran 2020 günlü (21) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/123 - K.2020/ 127

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Ali Yıldırım Koç ve idarecisi Semih Özsoy ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/797 K.2019-2020/941 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.06.2020 Cuma günü saat 18:30'da video konferans yoluyla yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in

hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/124- K.2020/128

Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/798 K.2019-2020/944 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.06.2020 Cuma günü saat 18:30'da video konferans yoluyla yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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