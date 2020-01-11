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Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe ve Beşiktaş kararı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'takım harcama limiti'ne dair yaptıkları itirazları reddettiklerini açıkladı.
Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe ve Beşiktaş kararı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'takım harcama limiti'ne dair yaptıkları itirazları reddettiklerini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/2 K.2020/10

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/3 K.2020/11

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

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