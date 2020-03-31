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Tahliyeler başladı: Karantina süresi dolan umreciler evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşların tahliyesine başlandı.
Tahliyeler başladı: Karantina süresi dolan umreciler evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşların tahliyesine başlandı.

Kayseri
Kayseri'de karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umreciler, karantinada 16 gün geçirdi.

Tahliyelerine karar verilen 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip, otobüslere bindiriliyor.

Umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek.

Diğer umrecilerden bir kısımının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği, bir kısmının da bir süre daha yurtta tutulacağı öğrenildi. 

Eskişehir
Eskişehir'de de 17 Mart'ta karantinaya alınan 254 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan 254 vatandaş, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada olacağı bildirildi.

Tahliye işlemi yapılan kişilerden Osman Çanakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür sağlığımız iyi, sıhhatimiz yerinde. Devletimiz bize çok güzel baktı. İçeride, odada bekledik. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Haberlere baktık. Namaz kıldık ve dua ettik. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Isparta
Isparta'da da karantinaya alınan 586 kişiden 293'ünün tahliye işlemleri tamamlandı.

Umre dönüşü, Kentteki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve Kovid-19 testleri negatif çıkanlardan 293'ünün karantina süreci tamamlandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı. 

Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, "15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden." ifadelerini kullandı.

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