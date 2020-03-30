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Tahliyeler ertelendi: Pozitif vakalar var

Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da KYK Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.
Tahliyeler ertelendi: Pozitif vakalar var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde karantina uygulanan bölgedeki çalışmalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yurtların bulunduğu alana giren araçlar dezenfekte edildi.

Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi.

Bu arada Haymana ilçesinde karantinada bulunanların da daha sonra tahliye edileceği öğrenildi.

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