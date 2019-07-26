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Takımlarımız Almanlara boyun eğdi

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Türk takımları, Alman ekiplerine karşı oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları elde edemedi.
Takımlarımız Almanlara boyun eğdi

2019/2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekipleri, yurt dışında kamplarını yapıyor.

Hazırlık kampları kapsamında bugün Alman takımları ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan yenilgiyle ayrılırken Trabzon ise önde götürdüğü maçta 3-3'lük sonuç ile berabere kaldı.

FENERBAHÇE İLK KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçlarda ilk kez yenilgi aldı. Alman Herta Berlin ile arşı karşıya gelen sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Fenerbahçe'ye tek golünü yeni transfer İranlı Allahyar Sayyedmanesh attı.

GALATASARAY FARK YEDİ

Avusturya’nın Seefeld kasabasında sürdürdüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında Budesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, farklı skor ile yenildi.

 

Sarı-kırmızılılar Alman temsilcisi karşısında sahadan 4-1'lik malubiyet ile ayrıldı. Galatasaray tek golünü Ömer Bayram ile buldu.

 

TRABZONSPOR BERABERE KALDI

Kamp çalışmalarına Avusturya'da devam eden bir diğer ekip de Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibi bugün bir diğer Alman ekibi olan Hoffenheim ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan bordo-mavili takım 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 geri duruma düştü. Trabzon, son dakikalarda attığı golle rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

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