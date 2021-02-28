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Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Sürücü, 'emniyet kemeri' sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Takla atan araçtan 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Can Tekin (25) yönetimindeki 35 TSV 33 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Tekin'in emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattığı öğrenildi. Araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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