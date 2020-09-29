  • BIST 1.123
  • Altın 476,817
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

BURSA-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Necdet Özoğlu (60), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Takla atan kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Necdet Özoğlu yönetimindeki 16 YG 929 plakalı kamyonet, aşırı hız ve yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla attı. Kazada, sürücü Özoğlu, ters dönen kamyonette sıkışırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yaralı sürücü, sıkıştığı kamyonetten kurtarılırken, polis ekipleri başka bir olası kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necdet Özoğlu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda trafik, 1 saat süresince tek şeritten, kontrollü şekilde sağlandı. Tedaviye alınan Özoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'da 3 farklı yerde yangın29 Eylül 2020 Salı 17:21
  • Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü29 Eylül 2020 Salı 17:21
  • Simav'da ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü diğeri yaralandı29 Eylül 2020 Salı 17:14
  • Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu29 Eylül 2020 Salı 17:13
  • İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu29 Eylül 2020 Salı 13:41
  • Mor baklava görenleri hayrete düşürüyor29 Eylül 2020 Salı 10:02
  • Oktay, EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet isteğini karşıladı28 Eylül 2020 Pazartesi 22:04
  • Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü, otomobille AVM'deki kafeye girdi: 2 yaralı28 Eylül 2020 Pazartesi 21:09
  • Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada28 Eylül 2020 Pazartesi 18:06
  • Kestiği ağaç babasının ölümüne neden oldu28 Eylül 2020 Pazartesi 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti