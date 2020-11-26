  • BIST 1.325
  • Altın 462,917
  • Dolar 7,9446
  • Euro 9,4843
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
» »

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Konya'da, herkesi şaşırtan ilginç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu.

Öğleden sonra Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
İki küçük çocuğun bayrak sevgisi
Bolu'da zincirleme kaza, güvenlik kamerasında
Bolu'da zincirleme kaza, güvenlik kamerasında
'Aybüke Öğretmen'in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
'Aybüke Öğretmen'in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
Son Eklenen Videolar
Özbek kadına minibüste korku dolu anlar yaşattı
Özbek kadına minibüste korku dolu anlar yaşattı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı
Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti