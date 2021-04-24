  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 21 °C
»

Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 8 yaşındaki Derin Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Takla atan otomobildeki Derin öldü; 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Konya- Ankara karayolu Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e giden Ferit Yasa (33) yönetimindeki 06 CDT 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Ferit Yasa ile otomobildeki Demirkan Yılmaz (15), Derin Yılmaz ve Melek Yılmaz (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Derin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı23 Nisan 2021 Cuma 22:33
  • Amasya'da üstü açık otobüsle çocuklara konser verildi23 Nisan 2021 Cuma 21:16
  • Pendik'te makas kazası: 1 ölü 5 yaralı23 Nisan 2021 Cuma 20:18
  • Beyoğlu sokaklarında 23 Nisan kutlamaları23 Nisan 2021 Cuma 19:20
  • Bolu'da kullanılmayan köy okulu yandı23 Nisan 2021 Cuma 19:20
  • NASA'dan 'Kadın Azmağı' paylaşımı23 Nisan 2021 Cuma 18:23
  • Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu23 Nisan 2021 Cuma 18:22
  • 23 Nisan için logo tasarlayan Simay'a AK Parti'den ziyaret23 Nisan 2021 Cuma 17:24
  • Çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi alındı23 Nisan 2021 Cuma 16:27
  • Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu23 Nisan 2021 Cuma 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti