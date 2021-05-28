Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı; 'Neredeyim' dedi

Antalya direksiyon hakimiyetini kaybettiği taklalar atan otomobilin sürücüsü Hazım Kaya (32), kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Sağlık ekiplerine "Ben neredeyim" diye soran Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. 07 AAD 867 plakalı otomobille Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan Hazım Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan emniyet kemeri takılı Kaya, durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada burnu bile kanamayan Kaya, ambulansa alındığı sırada "Ben neredeyim" diye sordu.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.