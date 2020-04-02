Taksi şoföründen koronavirüse brandalı önlem

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taksi sahibi Soner Banalı, şoför koltuğu ile yolcuların arasını şeffaf branda çekerek koronavirüse karşı önlem aldı.

Lüleburgaz'da 5 yıldır taksi şoförlüğü yapan Banalı, koronavirüse karşı hem kendisi hem de yolcuları için çaba gösteriyor.

Şoför koltuğu ile yolcuların arasına şeffaf branda çeken Banalı, müşterisi gelince eldiven ve maske takarak direksiyon başına geçiyor, brandanın ortasına açtığı delikten de para alışverişini sağlıyor.

Müşterilerin bu uygulamadan memnun olduğunu belirten Banalı, "Bu uygulamayı hem kendi hem de müşterimizin sağlığı için düşündük. Virüs çok tehlikeli ama biz de çalışmak zorundayız." dedi.



Müşterilerden Evgin Altınsoy da brandanın taksiler için önemli bir önlem olduğuna inandığını ifade ederek, "Uygulama sağlık açısından iyi. Mesafe 1,5 metreden az olsa da en azından bu engel var. İyi bir uygulama." diye konuştu.