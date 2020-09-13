  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı

Yeni tip koronavirüs sürecinde virüsten korunmak ve olası bulaşı engelleyebilmek için taksi ve toplu taşıma araçlarının kullanımında uyulması gereken tedbirler artırıldı.
Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan pandemi sürecinde taksi müşterilerinin alması gerekenler önlemler ile bilim insanlarının yaptığı uyarılar doğrultusunda öne çıkan tedbirler şunlar:

- Taksinin duraktan telefonla çağırılması halinde POS cihazı istenmeli. POS cihazı varsa ödeme, kredi kartı ya da temassız şekilde yapılmalı.

- Taksiye üç kişiden fazla binilmemeli.

- Taksiye tek kişi binilmesi halinde şoföre en uzak mesafedeki koltukta oturulmalı.

- Mutlaka maske takılmalı ve yolculuk boyunca da çıkarılmamalı. Şoförün maske taktığından emin olunmalı.

- Araçtaki hiçbir yüzeye dokunulmamalı. Dokunulması halinde ise eller antiseptikle silinmeli.

- Araçta bulunması halinde gazete ve dergi gibi yayınlara dokunulmamalı.

- Taksiye binildiğinde şoförün adı ve taksi plakası not alınmalı. Bu durumda Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde temaslı taramasına kolaylık sağlanmalı.

- Yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılmalı

Otobüs, minibüs, midibüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında ise yeni tedbirler hayata geçirildi. Toplum sağlığının korunması için müşterilerin bireysel olarak yapması gereken tedbirlerden bazıları şu şekilde sıralandı:

- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğinden, yolcular araca binmek için ısrarcı olmamalı.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edildi. Belirlenen kurallar dahilinde müşteriler hareket etmeli, araç içindeki yolcu ve araç şoförlerine bu konuda baskı uygulamamalı.

- Toplu taşıma araçlarına mutlaka maske ile binilmeli ve araçta maske ile oturulmalı, maske takmayanlar uyarılmalı.

- Toplu taşıma aracı içinde telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçınılmalı.

- Taksi, metro ya da otobüs durağında mesafeli bir şekilde beklenilmeli, araca binerken ve inerken de mesafenin korunmasına özen gösterilmeli.

- Öksürük, kas ağrısı gibi belirtilerin olması halinde toplu taşıma araçlarına ve taksilere binilmemeli.

- Araçlarda yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılmalı.

- Araç içinde klima açılması konusunda ısrarcı olunmamalı, olabildiğince camlar açık kalmalı.

- Araçtan inildiğinde eller kolonya ya da antiseptik ile temizlenmeli.

- Cam, koltuk kenarı gibi yerler ile temastan kaçınılmalı.

- Araçlarda koltuklarda çapraz oturulmalı, yüz yüze bakacak şekilde oturulmamalı. Yan yana bulunan iki koltuktan birine oturulmalı diğeri boş kalmalı. Ayakta yolcu kapasitesinin en fazla üçte biri kadar yolcu alınmalı. Araçlarda sosyal mesafe korunacak şekilde ayakta durulmalı.

- Yolcuların araçtan inerken de maskeleri takılı olmalı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır13 Eylül 2020 Pazar 10:33
  • Van'da yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu13 Eylül 2020 Pazar 10:18
  • Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı13 Eylül 2020 Pazar 09:50
  • Kırşehir'de hayvan otlatan 2 gencin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı13 Eylül 2020 Pazar 09:48
  • Döküm fabrikasında korkunç kaza, Bir işçinin üzerine erimiş demir döküldü13 Eylül 2020 Pazar 09:46
  • Minibüs devrildi: 3 yaralı13 Eylül 2020 Pazar 09:45
  • Yunan askerinin 8 yaşındaki Gazin'i sınırda plastik mermiyle yaraladığı iddia edildi13 Eylül 2020 Pazar 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Eylül 2020 Pazar 09:25
  • AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak13 Eylül 2020 Pazar 09:21
  • Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım13 Eylül 2020 Pazar 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti