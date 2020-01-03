Taksici bu sözlerle isyan etti: Ölmem mi lazımdı?

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, taksiyi gasbetmeye çalışan taksici araçtan inmeyince de boğazına bıçak dayayıp, üzerindeki parayı alan A.F. ve O.Y., gözaltına alındı.

Yalvaç'ta oturan A.F. ve O.Y., dün gece, Gelendost'taki gazinoya gitmek üzere, Hacı G.'nin kullandığı taksiye bindi. Gelendost'a ulaştıklarında 2 kişi, Hacı G.'den, telefonla aradıklarında gelip, kendilerini almasını istedi. Bir süre sonra A.F. ve O.Y.'nin telefonla aradığı Hacı G., taksiyle ikiliyi almaya gitti. Bu sırada alkollü olduğu öne sürülen A.F. ve O.Y., taksiyi gasbetmeye çalıştı, ancak Hacı G. araçtan inmedi. Bu kez taksiye binen 2 kişi, Hacı G.'nin boğazına bıçak dayayıp, cebindeki parayı isteyip, kendilerini Yalvaç'a götürmesini söyledi. Üzerindeki 30 lirayı veren Hacı G., yolda ikilinin dalgınlığından faydalanarak, taksi durağı sahibini arayıp, durumu haber verdi. Durak sahibinin ihbarı üzerine polis, 2 kişiyi yakalamak için önlem aldı. İlçeye geldiklerinde taksiden inen A.F. ve O.Y., izini kaybettirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 kişiyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F. ile O.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BU TÜR OLAYLARDA ÖLEN MESLEKTAŞLARIMIZ VAR'

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin telefonla ulaştığı taksi şoförü Hacı G., "Geçmişte bu tür olaylarda yaşamını yitirmiş çok meslektaşımız var. Boğazları kesilerek öldürüldüler. Aynı şey benim de başıma gelmek üzereydi. Bu yapılan işin adı kanunda 'silahlı gasp' diye geçiyor ve cezası da çok ağır. Mahkeme nasıl serbest bıraktı, bilmiyorum. Ölmem mi lazımdı?" diyerek, karara tepki gösterdi.