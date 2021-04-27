Taksici esnafına Ramazan desteği

Pandemi sebebiyle bir buçuk yıldır sosyal yardımlara ağırlık veren Yenimahalle Belediyesi taksici esnafına da destek oldu.

Ramazan ayının başlamasıyla sosyal yardım ağını daha da genişleten belediye ekipleri gerek derman market aracılığıyla gerek HalkKart gerekse Yenikart uygulamalarıyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlarına destek olurken bir yandan da evlere yemek, yardım kolisi, hastane bahçelerinde çorba ve kumanya dağıtmaya devam ediyor.

Taksici esnafından Yaşar’a teşekkür

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak’ın katılımıyla ilki Havacılar Taksi Durağı’ndayapılan gıda yardımlarından memnun olduklarını ifade eden taksici esnafı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti. Şoför esnafı adına konuşan Başkan Vekili Cengiz Kavlak,“Böylesi zorlu bir dönemde esnafımıza destek veren Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sağolsun, pandemi döneminde de her türlü desteği eksik etmedi. Ramazan ayında da zorda olan arkadaşlarımıza yardım elini uzattı, yanımızda olduğunu gösterdi” dedi.