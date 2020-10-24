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Taksiciden kadın müşteriye tehdit: Gebertirim seni 

Taksiciden kadın müşteriye tehdit: Gebertirim seni 
Esenyurt'ta kadın müşterinin taksi içerisinde sigara içme isteğine sinirlenen taksici, polisi aradı. Kadının cep telefonu ile kendini çekmesi üzerine telefona vuran taksici, 'Gebertirim seni diyerek kadını tehdit etti. 

Olay, geçen çarşamba Esenyurt'ta meydana geldi. Bir taksiye binen kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü trafik nedeniyle müşteriyi metrobüse bırakmak istedi. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taksici polisi arayarak durumu polise haber verdiği sırada kadın cep telefonuyla çekim yapmaya başladı. Cep telefonuna vuran taksici, kadını 'gebertirim seni' diyerek tehdit etti. Tartışma sürerken taksici Haramidere Metrobüs Durağı yakınında kadını indirdi. 

İKİ TARAFTA ŞİKAYETÇİ

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadının da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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