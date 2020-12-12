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Taksiciler sokağa çıkma kısıtlamasında da görevde

SAKARYA’da sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan taksiciler, hastaları, sağlık çalışanlarını, fabrika işçilerini ve kısıtlamadan muaf olan kişileri taşıdı.
Taksiciler sokağa çıkma kısıtlamasında da görevde

Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan taksiciler, vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. Taksiciler, hastaları, sağlık çalışanlarını, fabrika işçilerini ve yasaktan muaf olan birçok insanı araçlarıyla taşıdı. Koronavirüs tedbirlerine uyduklarını belirten taksiciler, zaman zaman araçlarına hastanede testi pozitif çıkan hastaların da bindiğini, daha sonra araçlarını dezenfekte ettiklerini belirtti. Taksiciler sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarına binerek hastaneye gittiklerini söyleyen kişilere ise uygulama sırasında ceza yazıldığını söyledi.

Taksi durağı kahyası Reis Yıldız, “Her kesimden insanlar araçlarımıza biniyor. Kendi çabalarımız ile araçlarımızı temizleyerek hijyen kurallarına uyuyoruz ama hastane civarında da faaliyet gösterdiğimizden en tehlikeli grupların arasındayız. İnsanlar bu süreçte toplu taşımayı tercih etmiyor. Bunun yerine bizleri tercih ediyorlar. Bu yüzden de biz normal insanlardan biraz daha fazla risk altındayız. Müşterilerimiz sadece bizim için değil kendileri için de bilinçli olması gerekiyor” dedi.

Hastaneye gitmek isteyen müşterileri almadığını söyleyen Muhammet Asil, “Bu süreçte bizi arayarak hastaneye gitmek isteyen müşterilerimize gitmiyoruz. Onları ambulansa yönlendiriyoruz. Fakat hastanede testi pozitif olan müşterilerimiz de olabiliyor. Bu yolculuklardan sonra arabaları dezenfekte ediyoruz. Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkan müşterilerimizin ceza yediğine de şahit olduk. Genelde hepsi hastaneye gidiyorum yalanını söylüyorlar” diye konuştu.

Taksi sürücüsü İbrahim Akyürek, “Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Arabamızı ve ellerimizi dezenfekte ederek çalışıyoruz. Hastalar ile sürekli yolculuk yapıyoruz, fakat şu ana kadar bir sorun yaşamadık” dedi.

Taksici Hayrettin Güler ise, “Hastaneye gelen vatandaşlarımızın testi pozitif çıkıyor. Bu vatandaşlarımız evine ya taksi ya da dolmuş ile gidebiliyor. Bu yüzden birçok koronavirüse yakalanmış kişileri ben ve arkadaşlarım evlerine götürdü" diye konuştu.

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