Taksicilerden İBB'ye tepki: İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değil

İSTEO Başkanı Aksu, "İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değildir. Mevcut taksilere teknoloji desteği verilmeli, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimleri tekrar başlatılmalıdır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) açıklayacağı yeni taksi yönetim sistemine karşı tüm taksi sivil toplum kuruluş ve oda başkanları, Eyüp Aksu başkanlığında İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) Seyrantepe'deki merkez ofisinde bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde kendilerini ziyaret ettiğinde verdiği, "İstanbul taksicilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir masasının olacağı ve bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacaklarını ve ortak akılla çözecekleri" şeklindeki vaadini hatırlattı.

Yine seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Belediye de olsa, hükümet de olsa, hakkınızı yedirmeyin. Sizin tek varlığınız ve tazminat hakkınız plakalarınız. Bu plakalar sizin hayat garantiniz, sakın kimseye yedirmeyiniz." şeklinde ifadeler kullandığını aktaran Aksu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini, iki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) kabul edilmeyen İBB'nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirmeye devam etiğini söyledi.

Bugün, UKOME'de iki kez reddedilen bu sistemin tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendiğini belirten Aksu, "Bunun amacı kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafının üzerinde olumsuz algı yaratmaktan başka bir şey değildir. Ticari taksi plakaları 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, bedel karşılığı ihale yoluyla süresiz çalıştırmak amacıyla verilmiş ve müktesep bir haktır. UKOME kararlarının yargıdan dönme nedenlerinin başında 'Müktesep haklara dokunduğunda/korunmadığında iptal edilir.' gerekçesi gelmektedir. Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin." diye konuştu.

İmamoğlu'na seslen Aksu, şöyle devam etti:

"İmamoğlu, 'teknoloji' diyor ama mevcut taksicilere bu desteği vermemesi bir yana, bizim yapmamıza dahi izin vermiyor. İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değildir. Mevcut taksilere teknoloji desteği verilmeli, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimleri tekrar başlatılmalı ve ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil ve benzeri eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca bir yandan korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışmasında bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kayıbı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. İmamoğlu'nun 'Biz meslek temsilcileri ile anlaştık.' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir. İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır."

Aksu, İstanbul'da her 100 dakikanın 76'sının trafikte beklemekle geçtiğine dikkati çekerek, trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sisteme geçilmeden, korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel saha çalışması yapılmadan taksi sayısının arttırılması sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

İstanbul'un ilave taksiye değil dijital donanımlı taksiye ve eğitimli taksiciye ihtiyacı olduğunu dile getiren Aksu, bu sebeple kendilerine yönelik yapılan algı oyununa dahil olmak istemediklerini kaydetti.

İBB "Taksi sistemi bilgilendirme toplantısı" düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, bazı sektör temsilcilerinin de katılımıyla "Taksi sistemi bilgilendirme toplantısı" düzenledi.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerindeki toplantının başında yapılan sunumda, mevcut taksi sisteminin temel sorunları, hedefler ve dünya kentlerindeki örnekler ile İBB'nin sistemi aktarıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) onaylanması durumunda uygulamaya konulacak projede, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek.

Plaka kiralama yöntemiyle çalışacak 6 bin yeni taksi ile hizmet kalitesinin artırılacağı bir model amaçlanıyor.

Ulaşım akademisi ile taksi şoförlüğü standartları belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci gerçekleştirilecek. Ücret ödemesinde İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçenekleri olacak. Şoför yaşı en az 21 olarak belirlenirken, şoför lisansları 5 yılda bir yenilenecek. Şoförlere en az asgari ücret tutarında sabit maaş artı prim ödemesi planlanıyor. Ayrıca şoförlerden temel İngilizce bilgisi talep edilecek.

Projede kalite artırımının yanı sıra, araç bakım maliyetlerinin azalması, şoför hakları, güvenlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi gibi hedefler yer alıyor.

"Amacımız taksinin kalitesini yükseltmek ve şoförlerin haklarını iyileştirmek"

Sunumun ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım katılımcıların sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Demir, 6 bin taksinin kesinlikle kamunun elinde olacağını belirterek, "Bu, diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. Amacımız taksinin kalitesini yükseltmek ve şoförlerin haklarını iyileştirmek. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.

UBER'den temsilci davet edilmesine tepki

Toplantıya katılan bazı taksiciler, sektörün sorunları çözülmeden 6 bin yeni plaka getirilmesine tepki gösterdi. Salonda, proje ile 1.000 plaka verilecek olan minibüsçüler ve taksi dolmuşçular ile taksiciler arasında tartışma ve gerginlik yaşandı.

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, taksicileri "ceylana", toplantıyı düzenleyenleri ise "aslana" benzeterek haksızlığa uğradıklarını savundu.

Öztürk, konuşmasının ardından korsan taşımacılık yaptığını öne sürdüğü UBER temsilcilerinin de toplantıya davet edilmesini protesto ederek salonu terk etti.

Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395'e çıkarılmasını hedefleyen "Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi" konulu teklifin, son UKOME toplantısında görüşülerek, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.