  • BIST 98.842
  • Altın 384,767
  • Dolar 7,0403
  • Euro 7,6744
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi

Ankara'da taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona ermesinin ardından ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti.
Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, normalleşme planı dahilinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı ticari taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlama sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçerek iş başı yaptı.

Ankara'da 12 yıldır taksicilik yaptığını belirten Hüseyin Dilek, "Tek-çift uygulaması biraz daha devam edebilirdi. Malum ramazan ayındayız, piyasa zaten durgun en azından Mayıs sonuna kadar bu uygulama devam edebilirdi. Koronavirüs tehdidi halen sürüyor. Yasağın kalkmasının ardından araç sayısı artacak, 7 binin üzerinde araçları ile tüm arkadaşlarımız göreve çıkacak, zaten iş yok bu işlerin daha da azalmasına sebep olabilir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • koronavirüs ilacının denemelerine başladılar05 Mayıs 2020 Salı 04:51
  • "LGS'ye her öğrenci kendi okulunda girecek"05 Mayıs 2020 Salı 04:49
  • "Virüs hep duruyor olacak"05 Mayıs 2020 Salı 04:48
  • "11 Mayıs AVM'ler için çok erken"05 Mayıs 2020 Salı 04:47
  • Trump'ın onay verdiği 'Remdesivir'e DSÖ'den yeşil ışık04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayı normalleşme planını açıkladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:18
  • Benzin ve motorine zam04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:27
  • MÜSİAD Ankara'dan Kovid-19 sonrası için "tersine beyin göçü" politikası önerisi04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:30
  • Libya ordusu hava unsurları Hafter milislerine ikmal için gönderilen yakıt tankerlerini vurdu04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:23
  • Şirketlerin yüzde 74.3'ü iş hedeflerini revize edecek04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti