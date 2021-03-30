Taksim Gezi Parkı'nda bankta unutulan çanta polisi harekete geçirdi

TAKSİM Gezi Parkı'nda bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. Bomba imha uzmanı ekip tarafından fünye ile kontrollü patlatılan çantanın içinden kitap ve kıyafetler çıktı.