  • BIST 1.325
  • Altın 461,028
  • Dolar 7,9493
  • Euro 9,4663
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kişi öldü

TAKSİM Metro İstasyonu'nda raylara atladığı iddia edilen kişi, iki vagon arasında kalarak hayatını kaybetti.
Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kişi öldü

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Önder Buruloğlu(56), Hacıosman yönünde giden metro hareket halindeyken raylara atladı. İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksim İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Buruloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro istasyonu giriş ve çıkışlara açıldı.

 

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü25 Kasım 2020 Çarşamba 19:38
  • Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu25 Kasım 2020 Çarşamba 10:43
  • Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı24 Kasım 2020 Salı 23:18
  • Bulduğu 300 bin Euro'yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın verildi24 Kasım 2020 Salı 18:44
  • Kısa yoldan zengin olmaya hayali yuvasını yıktı24 Kasım 2020 Salı 17:46
  • Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu24 Kasım 2020 Salı 15:00
  • Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi24 Kasım 2020 Salı 14:59
  • Şanlıurfa’da kurulan pazarda tespihlerin gramı altınla yarışıyor24 Kasım 2020 Salı 14:12
  • Sokağa bırakılan yeni doğmuş bebek soğuktan yaşamını yitirdi24 Kasım 2020 Salı 12:36
  • Karantinadaki öğretmenlere ziyaret24 Kasım 2020 Salı 12:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti